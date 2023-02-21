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Модрич: Хочу продовжити виступати за Реал

Сьогодні 15:55 219 0
37-річний хавбек прокоментував своє майбутнє
Модрич: Хочу продовжити виступати за Реал
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - sport.ua.

Хорватський півзахисник Лука Модрич хоче продовжити грати за Реал.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не говорив із керівництвом про продовження, як і минулого року. Я дуже спокійний. Ці питання дещо нудні, тому що я завжди говорю те саме, що почуваюся добре і хочу продовжити виступати за Реал.

Я маю поговорити з клубом, але я хочу заслужити продовження. Я хочу продовжувати виступати за клуб, але за заслуги, а не за свою історію чи те, що я зробив тут. Хоч би що трапилося, ніщо не може змінити мої стосунки з Реалом, це клуб мого життя, і ніхто не може його зруйнувати.

Я збираюся зробити все, що в моїх силах, щоб викластися на максимум і заслужити залишитися тут. Ми пройшли середину сезону, і попереду багато тестів. Також я зосереджений на тому, щоб повернутися до свого кращого рівня, а потім побачимо, що станеться", - розповів Модрич.

Контракт Модрича з Реалом спливає влітку 2023 року.

Нагадаємо, влітку Реал можуть покинути Модрич, Кроос чи Бензема.

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