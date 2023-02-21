Металіст підписав голкіпера Кременя

Металіст підсилився голкіпером

22-річний український голкіпер Даніїл Єрмолов підписав контракт із харківським Металістом.

Про це повідомляє footboom.com.

Воротар перейшов до клубу УПЛ із Кременя, який виступає у Першій лізі України.

Єрмолов гратиме за Металіст на правах оренди. Угода розрахована на півроку із опцією викупу.

Цього сезону Даніїл провів 11 матчів у Першій лізі, в яких пропустив 20 голів.

За свою кар'єру Єрмолов, окрім Кременя, також виступав за Сталь, Волинь та тернопільську Ниву.

Раніше Дніпро-1 орендував у Металіста Танковського та Підлепенця.