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Металіст підписав голкіпера Кременя

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Металіст підписав голкіпера Кременя
#Металіст, #Футбольні трансфери

Джерело - footboom.com.

22-річний український голкіпер Даніїл Єрмолов підписав контракт із харківським Металістом.

Про це повідомляє footboom.com.

Воротар перейшов до клубу УПЛ із Кременя, який виступає у Першій лізі України.

Єрмолов гратиме за Металіст на правах оренди. Угода розрахована на півроку із опцією викупу.

Цього сезону Даніїл провів 11 матчів у Першій лізі, в яких пропустив 20 голів.

За свою кар'єру Єрмолов, окрім Кременя, також виступав за Сталь, Волинь та тернопільську Ниву.

Раніше Дніпро-1 орендував у Металіста Танковського та Підлепенця.

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