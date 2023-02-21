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Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів

Вчора 23:54 3218 0
Ліверпуль - Реал 2:5. Як це було - Ліга чемпіонів
#Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

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Матч завершено! Реал відіграється після двох пропущених м'ячів і громить Ліверпуль на Енфілді!

90' Елліот ззаду по ногах дав Начо. Жовта для вінгера Ліверпуля.

90' Салах падає у штрафному майданчику. Арбітр не звертає уваги на цей епіозд.

90' 3 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Елліот втікав у контратаку, але влучив англієць у захисника.

88' Матіп у центрі поля грубо зіграв. Штрафний для Реала.

86' Також заміна від Клоппа: Елліот змінив Байчетича.

85' Дві зміни від Карло Анчелотті: замість Бенземи та Модрича на поле вийшов Асенсіо та Кроос.

83' Арнольд підштовхнув Начо біля штрафного майданчика Ліверпуля, але арбітр не зафіксував фол.

81' Заміна в складі Реала: Себальйос продовжив матч, Родріго пішов відпочивати.

79' Ліверпуль кружляє навколо штрафного майданчика Реала і шукає найкращий варіант для загострення атаки.

77' Увірвався у штрафний майданчик Робертсон. Простріл шотладця заблокував Мілітао.

76' Подача на Жоту пішла, але португалець не зміг зачепитися за м'яч.

75' Начо порушив правила в центрі поля. Штрафний для Ліверпуля.

73' Ще дві заміни від Клоппа: замість Гомеса та Гендерсона на поле вийшли Матіп та Мілнер.

71' Арнольд подавав з кутового, мадридці відбиваються.

69' Контролюють по чері команди м'яч, не поспішають вони в атаку.

67' ГОООООООООЛ! Реал громить Ліверпуль! Модрич протягнув м'яч по центру, відпасував на Вінісуса, який продовжив на Бензему. Карім прибрав Алісона і відправив м'яч у кут воріт.

65' Байчетич пробивав з ходу - вище воріт пішов м'яч.

64' Подвійна заміна в складі Ліверпуля. Замість Гакпо та Нуньєса на поле вийшли Фірміно та Жота.

63' Рюдігер наважився на дуже дальній удар - повз ворота.

62' Карвахаль виконував подачу в карний майданчик, але на неї ніхто не відгукнувся.

61' Вінісіус отримав жовту картку за грубу гру.

59' М'яч влучив у руку Карвахаля на думку гравців Ліверпуля, однак іспанець притиснув руку до корпусу.

57' Контролює Ліверпуль м'яч і поступово просувається до воріт Куртуа.

55' ГОООООООЛ! Реал забиває 4-й гол. Бензема обігрався з Родріго, француз пробив по воротах і м'яч від Гомеза залетів у ворота.

54' Арнольд подавав у штрафний майданчик, Менді головою вибив м'яч подалі.

53' Нуньєс падає в штрафному майданчику. Свисток арбітра мовчить.

52' Модрич виконував подачу в штрафний майданчик, снаряд пролетів над воротами.

51' Вінісіус видавав розрізну передачу, але Гендерсон перервів м'яч на кутовий.

49' Гомес відмахнувся від Вінісіуса. Арбітр провів розмову з англійцем.

48' ГООООООООООЛ! Реал виходить вперед! Модрич м'яко подав у центр карного майданчика, куди увірвався Мілітао і чітко пробив у кут воріт.

47' Гомез збив Вінісіуса на фланзі, штрафний для мадридців.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Реал відігрався після двох пропущених голів, нічия.

45' 3 хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Реал втік у швидку атаку, але Робретсон у підкаті вибив м'яч з-під ніг Родріго, який збирався забивати у порожні ворота.

45' Арнольд пробивав, але Куртуа забрав м'яч у руки.

42' М'яч влучив у руку Модричу, небезпечний штрафний для Ліверпуля.

40' Родріго помилився у дриблінгу і віддав м'яч супернику.

38' Контролюють господарі м'яч, трохи заспокоївся темп гри.

36' ГООООООООЛ! Реал зрівнює рахунок! Вінісіус запресингував Алісона, який вибивав м'яч і снаряд від ноги Жуніора залетів у ворота.

35' Начо на фланзі відібрав м'яч у Салаха. Реал розпочинає свою атаку.

33' Начо втратив м'яч у штрафному майданчику, але Гакпо неточно подав.

32' Вальверде пробивав по воротах - вище воріт пішов м'яч.

30' Вінісіус підібрав м'яч після кутового і небезпечно пробивав, Алісон рятує свою команду.

29' Карвахаль виконував закидання на Вінісіуса, але Арнольд перехопив м'яч.

27' Заміна в складі Реала. Замість Алаби на поле вийшов Начо.

26' На газоні опинився Алаба, отримав він пошкодження.

25' Пожежа в штрафному мадйанчику Реала. Кілька разів з кількох метрів пробивали Нуньєз та Салах, але "вершкові" відбиваються.

24' Вінісіус втікав у контратаку, але помилився з передачею.

23' Рюдігер вибиває м'яч подалі після прострілу в штрафний майданчик Реала.

21' ГОООООООЛ! Реал відіграє один м'яч. Вінісіус обігрався з Бенземою, змістився у центр і потужено пробив у дальній кут воріт.

19' Довго перепасовуються гравці Реала, але до удару справа не доходить.

18' Арнольд виконував діагональну передачу, але вийшов з воріт Курута і забрав м'яч у руки.

16' Алаба прострілоював у штрафний майданчик, захисники вибивають м'яч подалі.

14' ГОООООООЛ! Ліверпуль подвоює рахунок! Куртуа помилився з обробкою м'яча і подарував снаряд Салаху, який без проблем пробив повз бельгійця.

13' Закидання на Салаха пішло, Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

12' Втікли у контратаку гравці Ліверпуля. Салах пробивав по воротах, невдало.

11' Родріго пробивав по воротах, удар заблоковано.

10' Пішла подача в штрафний майданчик Реала, мадридці відбиваються.

9' Вінісіус прокинув м'яч повз Фабіньо і хавбек Ліверпуля грубо зупинив вінгера Реала. Усне попередження від арбітра.

8' Салах увірвався у карний майданчик, але Алаба відібрав м'яч у єгиптянина.

7' Фабіньо впав у штрафному суперника, свисток арбітра промовчав.

5' Швидко відкривають господарі поля рахунок. Мадридцям потрібно відіграватися.

4' ГООООООЛ! Ліверпуль виходить вперед! Салах розрізав оборону мадридців однією передачею і Нуньєз п'яткою пробив повз Куртуа.

3' Подавав Вінісіус у штрафний майданчик, м'яч в руках у Алісона.

2' Активно пресингують господарі. Камавінга помилився з передачею, але Гакпо впав у спробі зачепитися за м'яч.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання в пам'ять про почесного президента Реала Амансіо Амаро, який загинув сьогодні.

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле.

На Енфілді лунає легендарна пісня "You'll Never Walk Alone".

Визначилися стартові склади команд:

Реал Андрія Луніна на виїзді зіграє з Ліверпулем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 21 лютого, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia та Megogo.

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