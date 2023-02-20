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Боруссія Д - єдина команда з ТОП-чемпіонатів, яка виграла всі матчі у 2023

Вчора 23:31 228 0
Боруссія здобула 8 перемог у 2023
Боруссія Д - єдина команда з ТОП-чемпіонатів, яка виграла всі матчі у 2023
#Боруссія Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі Бундесліги Боруссія Дортмунд вдома розгромила Герту (4:1).

Про це повідомляє Opta.

Дортмундці стали єдиною командою у 2023 році з ТОП-10 ліг, яка виграла всі свої матчі.

Боруссія здобула 8 перемог. Загальний рахунок - 22:7.

Команда востаннє програвала 11 листопада - Боруссії Менхенгладбах (2:4) в останньому турі перед ЧС-2022.

Боруссія перебуває на 2-й позиції в Бундесліги, маючи рівну кількість очок з лідером Баварією та Уніоном.

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