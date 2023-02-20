Боруссія Д - єдина команда з ТОП-чемпіонатів, яка виграла всі матчі у 2023

Джерело - Чемпіон.
У 21-му турі Бундесліги Боруссія Дортмунд вдома розгромила Герту (4:1).
Про це повідомляє Opta.
Дортмундці стали єдиною командою у 2023 році з ТОП-10 ліг, яка виграла всі свої матчі.
Боруссія здобула 8 перемог. Загальний рахунок - 22:7.
100% - Borussia Dortmund are the only side from Europe’s Top 10 leagues to have won each of their competitive matches in 2023 (8/8). Perfect. pic.twitter.com/gEwZsscZvP— OptaFranz (@OptaFranz) February 20, 2023
Команда востаннє програвала 11 листопада - Боруссії Менхенгладбах (2:4) в останньому турі перед ЧС-2022.
Боруссія перебуває на 2-й позиції в Бундесліги, маючи рівну кількість очок з лідером Баварією та Уніоном.