Боруссія Д - єдина команда з ТОП-чемпіонатів, яка виграла всі матчі у 2023

У 21-му турі Бундесліги Боруссія Дортмунд вдома розгромила Герту (4:1).

Про це повідомляє Opta.

Дортмундці стали єдиною командою у 2023 році з ТОП-10 ліг, яка виграла всі свої матчі.

Боруссія здобула 8 перемог. Загальний рахунок - 22:7.

