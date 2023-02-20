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Клопп: Є шанс, що Дарвін Нуньєс зіграє з Реалом

Сьогодні 17:40 299 0
Тренер Ліверпуля розповів про кадрову ситуації напередодні матчу ЛЧ
Клопп: Є шанс, що Дарвін Нуньєс зіграє з Реалом
#Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.

У Ліверпуля непроста кадрова ситуація в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це розповів головний тренер команди Юрген Клопп.

"Є шанс, що Дарвін Нуньєс зіграє. Ми повинні побачити, як він зможе впоратися з болем. Коли ми це взнаємо, ми приймемо рішення. Ситуація з Тіаго Алькантара не дуже хороша. Він вибув на деякий час через проблеми зі стегном. Луїс Діас зараз працює, це займе ще кілька тижнів. Але зараз він також вийшов на поле, і це дуже добре. Ібраїма Конате ще не готовий", - сказав Клопп.

Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів

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