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В УАФ та Реброва ще немає ніяких задокументованих домовленостей

Сьогодні 16:19 230 0
Журналіст розповів про призначення Реброва на посаду тренера збірної України
В УАФ та Реброва ще немає ніяких задокументованих домовленостей
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

УАФ та головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров не мають жодних офіційних домовленостей.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"Не розумію, як зараз буде розвиватися ситуація з головним тренером збірної України після ось цього березневого "виконування обов’язків" Русланом Ротанем. Наші медіа стверджують, що уже в березні Андрій Павелко представить Сергія Реброва, що про все домовлено, а затягують історію, щоб не образити шейхів, власників Аль-Айна".

  Став відомий новий головний тренер збірної України

"Щоб вони у пориві можливого гніву не кинули Реброва на гроші. Але якщо взяти телефон у руки та зробити кілька дзвінків, то дізнаєшся, що ніяких задокументованих домовленостей з Ребровим та УАФ ще немає. Так, усно про щось домовлялися, але це було вже досить давно. І у щось, що має бодай найменшу юридичну вагу, так і не трансформувалося", – сказав Вацко.

Нагадаємо, суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ.

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