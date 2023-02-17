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Став відомий новий головний тренер збірної України

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Новий головний тренер буде представлений у червні
Став відомий новий головний тренер збірної України
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров очолить збірну України.

Про це повідомляє KDK.

УАФ вже має домовленість із Сергієм Станіславовичем – наставник очолить збірну України на початку червня, перед матчами відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).

Про призначення Реброва на посаду головного тренера національної команди оголосять у березні. Попередній контракт з фахівцем не підписували, аби не створити конфліктну ситуацію з керівництвом Аль-Айна, який наразі очолює український тренер.

Контракт Реброва з УАФ буде розрахований на 8 років, до ЧС-2030. Через заборону УЄФА на контракти більше, ніж 5 років, сторони, скоріш за все, укладуть угоду за схемою 4+4 або 2+2+2+2. До тренерського штабу Сергія Станіславовича увійдуть Рустам Худжамов, два іспанці та неназвані українці.

А на поєдинок зі збірною Англії виконувачем обов'язки наставника збірної України стане Руслан Ротань. Зазначається, що це особисте прохання Сергія Реброва.

Раніше повідомлялося, що Аль-Айн не планує звільняти Реброва.

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