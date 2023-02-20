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Агент назвав ціну Трубіна

Сьогодні 14:25 410 0
Один з агентів Анатолія Трубіна прокоментував потенційний перехід українця у літнє трансферне вікно.
Агент назвав ціну Трубіна
#Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін може змінити клуб.

Про це розповів один з агентів футболіста.

"Анатолій готовий до наступного кроку у своєму розвитку. Попри молодий вік він має 3-річний досвід гри у Лізі чемпіонів, двічі ставав переможцем УПЛ та одного разу здобув Кубок країни.

Ми очікуємо, що ціна буде 12-15 мільйонів євро, але останнє слово за клубом. Всі футболісти мріють грати в найкращих європейських лігах. Анатолій теж, а ми вважаємо, що у нього є всі характеристики для цього", – сказав агент 21-річного воротаря.

Раніше повідомлялося, що Трубін та Бондар не будуть продовжувати контракти з Шахтарем.

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