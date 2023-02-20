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Поттер: Мудрик звикає до АПЛ

Сьогодні 13:36 506 0
Грем Поттер прокоментував погану ігрову форму команди.
Поттер: Мудрик звикає до АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Грем Поттер, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Новачки Челсі ще звикають до ігор в АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Грем Поттер.

"Я не дурний та не наївний. Моя робота полягає в тому, щоб йти вперед, допомагати команді, підтримувати її у важкий період, сприймати критику. Я можу 5 хвилин розповідати про причини слабких результатів, але також знаю, що ми повинні грати краще. Не можна програвати 0:1 вдома, тому будь-яка критика на мою адресу справедлива.

Ми вклалися у декількох молодих гравців. Енцо, Мудрик та Мадуеке зіграли не так багато матчів, вони звикають до АПЛ. Також у нас досі дуже багато травмованих. Це правда, але це не те, що люди хочуть після поразок.

Я знаю свій рівень та чого вже добився у своїй кар’єрі. Потрібно бути відкритим до критики, я завжди таким був", - зазначив Поттер.

Раніше Мудрик закрив коментарі у своєму Instagram після невдалого матчу за Челсі.

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