Поттер: Мудрик звикає до АПЛ

Новачки Челсі ще звикають до ігор в АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Грем Поттер.

"Я не дурний та не наївний. Моя робота полягає в тому, щоб йти вперед, допомагати команді, підтримувати її у важкий період, сприймати критику. Я можу 5 хвилин розповідати про причини слабких результатів, але також знаю, що ми повинні грати краще. Не можна програвати 0:1 вдома, тому будь-яка критика на мою адресу справедлива.

Ми вклалися у декількох молодих гравців. Енцо, Мудрик та Мадуеке зіграли не так багато матчів, вони звикають до АПЛ. Також у нас досі дуже багато травмованих. Це правда, але це не те, що люди хочуть після поразок.

Я знаю свій рівень та чого вже добився у своїй кар’єрі. Потрібно бути відкритим до критики, я завжди таким був", - зазначив Поттер.