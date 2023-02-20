Тен Гаг: Манчестер Юнайтед не думає про гонку за титул

Манчестер Юнайтед не думає про боротьбу за чемпіонство в АПЛ.

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Чудовий результат. Важко підтримувати продуктивність на одному рівні, коли граєш кожен третій день. Сьогодні було дійсно важко.

В першому таймі Лестер зіграв блискуче, тільки завдяки де Хеа ми не пропустили до перерви. На щастя, потім нам вдалося дещо виправити, і вже другий тайм у нашому виконанні був блискучим.

Було приємно спостерігати за тим, як ми створювали стільки моментів і забивали чудові голи.

Ми не думаємо про гонку за титул. Ми думаємо про наступну гру, яка відбудеться у четвер", — сказав тен Гаг.