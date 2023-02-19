Німецький футбольний союз розпочав розслідування щодо Нагельсмана

Після матчу 21-го туру німецької Бундесліги з менхенгладбаською Боруссією (2:3) наставник Баварії Юліан Нагельсманн висловив багато неприємних слів на адресу головного арбітра.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Німецький футбольний союз (НФС) почав розслідування щодо Нагельсманна.

"Повідомляється, що тренер Баварії зробив неналежні коментарі про роботу суддівської бригади на чолі з Тобіасом Вельцом. Це було викликано червоною карткою, пред'явленою Дайо Упамекано на восьмій хвилині зустрічі.

На початку наступного тижня НФС зв'яжеться з Нагельсманном, щоб він дав свій коментар про те, що сталося. Після ознайомлення та зважування його заяви, НФС прийме рішення про подальший напрямок розслідування", - повідомляє джерело.