Головне
Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ
Сьогодні 21:23 3032
Левченко з особистим рекордом сезону виграла чемпіонат України
Сьогодні 21:08 228
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати
Сьогодні 17:29 18521
Збірна України посіла 14 місце в жіночій естафеті на ЧС-2023
Сьогодні 17:27 567
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 16:16 11631
Збірна України за межами ТОП-10 на естафеті чемпіонату світу
Сьогодні 14:14 867 1
Суркіс скоро складе депутатський мандат
Сьогодні 12:13 602
Циганков – геній: фани Жирони просто в захваті від гри українця у феєричному матчі Ла Ліги
Сьогодні 11:32 1885
Василь Ломаченко: від найкращого боксера до короля скандалів з російським відтінком
Сьогодні 10:43 3791
Циганков отримав високі бали за матч із Альмерією
Сьогодні 09:17 810
Прямі трансляції

Баварія поступилась Боруссії М, Айнтрахт переграв Вердер: Результати 21 туру Бундесліги

Сьогодні 21:36 496 0
Результати 21 туру Бундесліги
Баварія поступилась Боруссії М, Айнтрахт переграв Вердер: Результати 21 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 21 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

21 тур, 18 лютого

Боруссія М. - Баварія Мюнхен 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Штіндль, 1:1 - 35 Чупо-Мотінг, 2:1 - 55 Гофманн, 3:1 - 84 Тюрам, 3:2 - 90+3 Тель

Бохум - Фрайбург 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Грегорич, 0:2 - 51 Гелер

Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Форсберг, 0:2 - 85 Лаймер, 0:3 - 90+3 Собослай

Штутгарт - Кельн 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Діаш, 2:0 - 59 Соса, 3:0 - 74 Кулібалі

Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Фрідль (автогол), 2:0 - 52 Муані

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати 18521
Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі 8381
П'ять років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади П'ять років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади 4857
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО 11631
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 19536
Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця 7477
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 25602
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 52180
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 203639
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 28161
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 58089
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 106125