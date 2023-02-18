Баварія поступилась Боруссії М, Айнтрахт переграв Вердер: Результати 21 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 21 туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
21 тур, 18 лютого
Боруссія М. - Баварія Мюнхен 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Штіндль, 1:1 - 35 Чупо-Мотінг, 2:1 - 55 Гофманн, 3:1 - 84 Тюрам, 3:2 - 90+3 Тель
Бохум - Фрайбург 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Грегорич, 0:2 - 51 Гелер
Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Форсберг, 0:2 - 85 Лаймер, 0:3 - 90+3 Собослай
Штутгарт - Кельн 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Діаш, 2:0 - 59 Соса, 3:0 - 74 Кулібалі
Айнтрахт Франкфурт - Вердер Бремен 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Фрідль (автогол), 2:0 - 52 Муані