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Ворскла підписала бразильського захисника

Сьогодні 16:09 234 0
Ворскла підписала бразильського захисника
#Ворскла

Джерело - Tribuna.com.

Полтавська Ворскла оформила трансфер центрального захисника Лукаса Раміреса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Контракт з 20-річним бразильцем розрахований на 3 роки.

У міжсезоння головний тренер полтавської команди Віктор Скрипник активно награвав футболіста у дуеті з Володимиром Чеснаковим.

Transfermarkt оцінює гравця у 100 000 євро. За інформацією порталу, права на нього належали бразильському клубу Еспортіво, минулий сезон він на правах оренди провів в Жувентуде U-20.

Очікується, що до завершення трансферного вікна Ворскла, з якої в Шахтар нещодавно перейшов Дмитро Різник, підпише ще й голкіпера.

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