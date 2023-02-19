Ворскла підписала бразильського захисника

Полтавська Ворскла оформила трансфер центрального захисника Лукаса Раміреса.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Контракт з 20-річним бразильцем розрахований на 3 роки.

У міжсезоння головний тренер полтавської команди Віктор Скрипник активно награвав футболіста у дуеті з Володимиром Чеснаковим.

Transfermarkt оцінює гравця у 100 000 євро. За інформацією порталу, права на нього належали бразильському клубу Еспортіво, минулий сезон він на правах оренди провів в Жувентуде U-20.

Очікується, що до завершення трансферного вікна Ворскла, з якої в Шахтар нещодавно перейшов Дмитро Різник, підпише ще й голкіпера.