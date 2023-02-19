ПСЖ вирвав перемогу в Лілля: Результати матчів Ліги 1

Результати матчів 24-го туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ здобув мінімальну перемогу над Ліллем у 24-у турі французької Ліги 1.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3 на користь парижан.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

24 тур, 19 лютого

ПСЖ - Лілль 4:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Мбаппе, 2:0 - 17 Неймар, 2:1 - 24 Діакате, 2:2 - 58 Девід (пен), 2:3 - 69 Бамба, 3:3 - 87 Мбаппе, 4:3 - 90+5 Мессі

Сьогодні, 19 лютого, відбудеться ще кілкьа матчів у Лізі 1:

16:00 Брест Монако

16:00 Лор'ян - Аяччо

16:00 Ренн - Клермон

16:00 Труа - Монпельє

18:05 Ланс - Нант

21:45 Тулуза - Марсель