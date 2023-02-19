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Марсель Маліновського переміг Тулузу, ПСЖ вирвав перемогу в Лілля: результати матчів Ліги 1

Вчора 23:40 737 0
Українець відіграв другий тайм матчу
Марсель Маліновського переміг Тулузу, ПСЖ вирвав перемогу в Лілля: результати матчів Ліги 1
#Лілль, #Марсель, #ПСЖ, #Труа, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

У 24-му турі французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
24 тур, 19 лютого

ПСЖ - Лілль 4:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Мбаппе, 2:0 - 17 Неймар, 2:1 - 24 Діакате, 2:2 - 58 Девід (пен), 2:3 - 69 Бамба, 3:3 - 87 Мбаппе, 4:3 - 90+5 Мессі

Брест - Монако 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Головін, 0:2 - 73 Боаду, 1:2 - 86 Ле Дуарон

Лор'ян - Аяччо 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Деьєнг (пен), 2:0 - 43 Февр, 3:0 - 58 Понсо

Ренн - Клермон 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Калімуендо, 2:0 - 64 Калімуендо

Труа - Монпельє 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90 Хазрі 

Ланс - Нант 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 34 Мачадо, 2:0 - 36 Томассон, 2:1 - 40 Молле, 3:1 - 74 Траоре (авт)

Тулуза - Марсель 2:3 (1:0) 

Голи: 1:0 - 3 Даллінга, 1:1 - 52 Мбемба, 1:2 - 59 Ундер, 1:3 - 79 Тавареш, 2:3 - 87 Онайву

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