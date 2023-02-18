Пірес: Арсенал 2004 року переміг би Арсенал 2023

Джерело - The Telegraph.
Арсенал зразка сезону 2003/04 переміг би сьогоднішню команду "канонірів".
Про це розповів колишній півзахисник лондонців Робер Пірес.
"Ідея, суть Артети в плані гри майже така ж, як у Венгера. Коли я бачу цей Арсенал, це нагадує мені Арсенал мого часу. Щоб добре грати, потрібен талант, і тепер він у них є. Ця команда створена для атаки, цей Арсенал мене розважає. Проблема в тому, що це молода команда, з невеликим досвідом. Я говорю про боротьбу за чемпіонство в АПЛ".
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"Я думаю, що Арсенал 2004 року переміг би Арсенал 2023 року. Мені шкода молодих футболістів, але я не сумніваюся в цьому. Леманн, Лаурен, Саліба, Кемпбелл, Коул, Вієйра, Жілберто Сілва, Едегор, Сака, Бергкамп та Анрі - вболівальники назвуть вам такий же склад теоретичної об’єднаної команди", - сказав Пірес.
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