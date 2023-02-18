Головне
Василь Ломаченко: від найкращого боксера до короля скандалів з російським відтінком
Сьогодні 10:43 3282
Арсенал з голом Зінченка дотиснув Астон Віллою: Результати 24 туру АПЛ
Сьогодні 16:29 70
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 16:16 268
Збірна України за межами ТОП-10 на естафеті чемпіонату світу
Сьогодні 14:14 580 1
Суркіс скоро складе депутатський мандат
Сьогодні 12:13 375
Циганков – геній: фани Жирони просто в захваті від гри українця у феєричному матчі Ла Ліги
Сьогодні 11:32 1288
Циганков отримав високі бали за матч із Альмерією
Сьогодні 09:17 671
Жирона з голом Циганкова розгромила Альмерію у 22 турі Ла-Ліги
Вчора 23:59 574
Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО
Вчора 23:24 5831
Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Вчора 22:58 13988
Прямі трансляції

Пірес: Арсенал 2004 року переміг би Арсенал 2023

Сьогодні 15:31 216 0
Пірес: Арсенал 2004 року переміг би Арсенал 2023
#Арсенал (Лондон)

Джерело - The Telegraph.

Арсенал зразка сезону 2003/04 переміг би сьогоднішню команду "канонірів".

Про це розповів колишній півзахисник лондонців Робер Пірес.

"Ідея, суть Артети в плані гри майже така ж, як у Венгера. Коли я бачу цей Арсенал, це нагадує мені Арсенал мого часу. Щоб добре грати, потрібен талант, і тепер він у них є. Ця команда створена для атаки, цей Арсенал мене розважає. Проблема в тому, що це молода команда, з невеликим досвідом. Я говорю про боротьбу за чемпіонство в АПЛ".

  Арсенал із Зінченком поступився Манчестер Сіті

"Я думаю, що Арсенал 2004 року переміг би Арсенал 2023 року. Мені шкода молодих футболістів, але я не сумніваюся в цьому. Леманн, Лаурен, Саліба, Кемпбелл, Коул, Вієйра, Жілберто Сілва, Едегор, Сака, Бергкамп та Анрі - вболівальники назвуть вам такий же склад теоретичної об’єднаної команди", - сказав Пірес.

Обрізка Зінченка призвела до голу у ворота Арсенала в матчі з Астон Віллою - ВІДЕО

Коментарі ()
Популярне зараз
П'ять років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади П'ять років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади 4753
Став відомий новий головний тренер збірної України Став відомий новий головний тренер збірної України 28471 1
Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО Циганков віддав шикарний гольовий пас п'ятою у своєму дебютному матчі у старті Жирони - ВІДЕО 5831
Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Циганков забив дебютний гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 13988
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 19415
Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі Чемпіонат світу: де дивитися онлайн жіночу естафету в Обергофі 8218
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 31638 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 18557
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 40361
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 268285
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 23801
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 32767 1