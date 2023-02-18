Пірес: Арсенал 2004 року переміг би Арсенал 2023

Арсенал зразка сезону 2003/04 переміг би сьогоднішню команду "канонірів".

Про це розповів колишній півзахисник лондонців Робер Пірес.

"Ідея, суть Артети в плані гри майже така ж, як у Венгера. Коли я бачу цей Арсенал, це нагадує мені Арсенал мого часу. Щоб добре грати, потрібен талант, і тепер він у них є. Ця команда створена для атаки, цей Арсенал мене розважає. Проблема в тому, що це молода команда, з невеликим досвідом. Я говорю про боротьбу за чемпіонство в АПЛ".