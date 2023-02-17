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Моурінью може очолити ПСЖ

Вчора 22:52 371 0
ПСЖ може змінити головного тренера
Моурінью може очолити ПСЖ
Фото - gettyimages
#Моурінью, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Наставник Роми Жозе Моурінью може стати наступним тренером ПСЖ після звільнення Крістофа Галтьє.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Радник ПСЖ з футбольних питань Луїш Кампуш контактував з португальським фахівцем з приводу можливого співробітництва.

Нагадаємо, що у Крістофа Галтьє великі проблеми після поразки від Баварії. Якщо тренер терміново не виправить ситуацію, він може втратити посаду.

Актуально: Кассано: Моурінью ніколи не був великим тренером

Кампуш - великий шанувальник Моурінью, і щоразу, коли ПСЖ змінював тренера, він намагався запросити до клубу португальця, проте керівництво віддавало перевагу іншому варіанту.

Зараз Жозе має намір допрацювати до кінця свою угоду з Ромою, яка спливає 2024 року. Однак у Аль-Хелаїфі та власника "джалороссі" Дена Фрідкіна дружні стосунки, і за бажання сторони знайдуть компроміс.

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