Моурінью може очолити ПСЖ

ПСЖ може змінити головного тренера

Наставник Роми Жозе Моурінью може стати наступним тренером ПСЖ після звільнення Крістофа Галтьє.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Радник ПСЖ з футбольних питань Луїш Кампуш контактував з португальським фахівцем з приводу можливого співробітництва.

Нагадаємо, що у Крістофа Галтьє великі проблеми після поразки від Баварії. Якщо тренер терміново не виправить ситуацію, він може втратити посаду.

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Кампуш - великий шанувальник Моурінью, і щоразу, коли ПСЖ змінював тренера, він намагався запросити до клубу португальця, проте керівництво віддавало перевагу іншому варіанту.

Зараз Жозе має намір допрацювати до кінця свою угоду з Ромою, яка спливає 2024 року. Однак у Аль-Хелаїфі та власника "джалороссі" Дена Фрідкіна дружні стосунки, і за бажання сторони знайдуть компроміс.