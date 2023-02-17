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Верес переміг Левадію на Winter Cup

Сьогодні 21:37 160 0
У Туреччині відбувся матч 3-го туру турніру Winter Cup 2023 між командами Верес Рівне та Левадія Таллінн.
Верес переміг Левадію на Winter Cup
#Верес, #Левадія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру турніру Winter Cup 2023 Верес переграв Левадію.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь українського клубу.

BGV Winter Cup

3 тур, 17 лютого

Верес - Левадія - 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 27 Шестаков, 1:1 - 35 Фелісіо, 2:1 - 37 Кучеров, 3:1 - 51 Дахновський

Верес: Коркодим - Г.Пасіч, Хондак (Савчук, 46), Вовченко, В.Шарай (Квасний, 68), Кучеров (Тишинінов, 46), Шух (Кльоц, 46), Блізніченко (Гагун, 68), Лебеденко, Дахновський, М.Шестаков (Поворознюк, 78).

Левадія: Валльнер - Люгтмаєр (Шьоннінг-Ларсен, 46), Дос Сантос, Фомба (Латіновіч, 74), Пеетсон, Васильєв (Сакаріас, 63), Яковлєв, Валья (Велієв, 63), Мавретіч, Аджірі (Тур, 63), Фелісіо (Каблік, 63).

Попередження: В.Шарай (34) - Валльнер (37).

Вилучення: Мавретіч (61).

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