Коноплянка отримає виклик у збірну України

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Краковії Євген Коноплянка повертається до збірної України.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Гравець увійде до розширеного списку, який на матч з Англією (26 березня) зараз формує Руслан Ротань.

Також джерело пише про те, що помічниками Ротаня у національній збірній України будуть Сергій Кравченко, Євген Гресь та Віталій Рева.

Нагадаємо, що востаннє у футболці національної команди 33-річний Коноплянка грав 3 вересня 2020 року у матчі зі Швейцарією (2:1) у рамках Ліги Націй. У складі збірної України Євген провів 86 матчів, у яких забив 21 м'яч.

Раніше повідомлялося, що Конополяка травмувався на тренуванні Краковії.