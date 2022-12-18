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Збірна Аргентини перемогла Францію в серії пенальті фіналу ЧС-2022

Сьогодні 20:00 531 0
Визначився переможець турніру у Катарі
Збірна Аргентини перемогла Францію в серії пенальті фіналу ЧС-2022
#Аргентина, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини святкувала перемогу над Францією.

Аргентинці активніше розпочали матч. На старті було створено пару на півмоментів. А на 21 хвилині матчу Дембеле порушив правила про гравця суперника. Мессі ударом з одинадцятиметрової позначки розвів м'яч та голкіпера французів Льоріса по різних кутах воріт. 

На 36-й хвилині зустрічі Ді Марія, перебуваючи в вільній зоні, отримав чудову передачу від Макаллістера, сильним ударом пробив у дальній нижній кут воріт - 2:0.

Початок другого тайму абсолютно нічого не змінив - Аргентина продовжила котроювати хід поєдинку. Ближче до до 60-ї хвилини французи прибрали ініціативу, але моментів, як і раніше, не створювали. 

Усе змінилося на 80-й хвилині, коли Мбаппе реалізував пенальті, призначений за фол Отаменді проти Коло Муані. А через 94 секунди Кіліан оформив дубль. 

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. Поєдинок перейшов у екстратайм.

Додатковий час команди розпочали куди обережніше, відчувалася втома аргентинців та психологічна розгубленість. Втім під кінець першого екстратайму Лаутаро Мартінес не реалізував дві чудові нагоди. Спочатку його удар із майже із центру штрафного заблокував Упамекано, а потім нападник не реалізував вихід сам на сам із Уго Льорісом.

На 109-й хвилині Мессі вивів Аргентину вперед, добивши м'яч у ворота французів після чергового промаху Лаутаро Мартінеса. Втім, уже через 7 хвилин Мбаппе оформив хеттрик, зрівнявши рахунок у матчі з пенальті.

Но останній, третій, компенсованій хвилині до овертайму суперники обмінялися супермоментами: Коло Муані пробив у воротаря після виходу сам на сам, а Лаутаро Мартінес пробив повз ворота, з вигідної позиції завдаючи удару головою.

У підсумку гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, в якій перемогу святкувала збірна Аргентини, втретє ставши чемпіоном світу.

Нагадаємо, що у матчі за третє місце збірна Хорватії здолала Марокко (2:1).

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Фінал
18 грудня, 2022 рік

Аргентина - Франція 3:3 (пен. 4:2) (2:0, 0:2, 0:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 23 Мессі (пен), 2:0 - 36 Ді Марія, 2:1 - 80 Мбаппе (пен), 2:2 - 81 Мбаппе, 3:2 - 109 Мессі, 3:3 - 116 Мбаппе (пен)

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко, Ді Марія (Акунья, 64), Де Пауль, Е. Фернандес, Макаллістер, Мессі, Альварес.

Франція: Льоріс, Кунде, Упамекано, Варан, Т. Ернандес (Камавінга, 71), Чуамені, Рабйо, Грізманн (Коман, 71), Дембеле (Коло Муані, 41), Жіру (Тюрам, 41), Мбаппе.

Попередження: Е. Фернандес 45+7, Рабйо 55

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