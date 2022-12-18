Пеле про виліт збірної Бразилії з ЧС: Перемога лише відкладається

Пеле звернувся до вболівальників та гравців національної збірної Бразилії.

Відповідний пост він написав у Інстаграмі.

"Життя – це можливість. Що з нею робити залежить від кожного з нас. Ми зрозуміли це правильно і ми зрозуміли це неправильно. З перемогою ми отримуємо свято. З поразкою – вчимося. Життя завжди щедро і пропонує нові починання. З кожним днем ми розпочинаємо новий шлях. І в цьому циклі ми маємо мрії, які ніколи не вмирають, всупереч перешкодам в дорозі".

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"Говорячи про мрії, не думайте, що мрії наших спортсменів скінчилися. Я знаю, що вони все ще мріють про шосту зірку, як я мріяв про неї, коли був хлопчиком. Наша перемога лише відкладається. Моїм друзям-спортсменам та технічному комітету збірної я залишаю своє захоплення, солідарність та кохання. Усім бразильцям я бажаю, щоб союз та любов, які об'єднують нас у спорті, були на все життя. Мрія належить усім нам. Любові, любові та любові", - написав Пеле.