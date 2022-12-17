Ла-Ліга планує подати в суд на ФІФА через можливі зміни формату ЧС

Ла-Ліга розглядає можливість подачі в суд на ФІФА у зв'язку з заявами президента організації Джанні Інфантіно, у яких ідеться про можливі зміни форматів чемпіонату світу та клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

"Ці рішення, ухвалені в односторонньому порядку й без попередження завдають незворотного збитку футбольній екосистемі. За допомогою цих заходів ФІФА відходить від мети захисту футбольної екосистеми та балансу між національним та міжнародним футболом".

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Враховуючи, що ці рішення були ухвалені без консультацій та узгодження зі сторонами, яких вони безпосередньо торкаються (національні ліги, клуби, гравці), Ла Ліга анонсує, що буде вивчати юридичні можливості, аби запобігти проведенню клубного чемпіонату світу з заявленим форматом".

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