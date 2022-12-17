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Манчестер Сіті продав Стерлінга та Жезуса заради Альвареса

Сьогодні 17:41 176 0
Стерлінг влітку був проданий у Челсі, а Жезус - в Арсенал.
Манчестер Сіті продав Стерлінга та Жезуса заради Альвареса
#Манчестер Сіті, #Хуліан Альварес, #Рахім Стерлінг, #Габріел Жезус

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті продав нападників Рахіма Стерлінга та Габріеля Жезуса заради розвитку Хуліана Альвареса.

Про це розповів колишній футболіст Гарі Невілл.

"Дехто дуже близький до клубу розповів мені, що причиною продажу обох з Манчестер Сіті був Хуліан Альварес. Клуб не хотів заважати йому розвиватися", - розповів Невілл.

Стерлінг влітку був проданий у Челсі, а Жезус - в Арсенал.

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