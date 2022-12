Манчестер Сіті продав Стерлінга та Жезуса заради Альвареса

Манчестер Сіті продав нападників Рахіма Стерлінга та Габріеля Жезуса заради розвитку Хуліана Альвареса.

Про це розповів колишній футболіст Гарі Невілл.

Стерлінг влітку був проданий у Челсі, а Жезус - в Арсенал.

Gary Neville:



🗣 "I was told when City let Jesus & Sterling go – because I was quite surprised that City let both go at the same time – that Alvarez was the reason. Someone said that to me, that is quite close to City, that they didn’t want to block his path." pic.twitter.com/MTaxHqRNC5