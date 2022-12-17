Манчестер Сіті продав Стерлінга та Жезуса заради Альвареса

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті продав нападників Рахіма Стерлінга та Габріеля Жезуса заради розвитку Хуліана Альвареса.
Про це розповів колишній футболіст Гарі Невілл.
"Дехто дуже близький до клубу розповів мені, що причиною продажу обох з Манчестер Сіті був Хуліан Альварес. Клуб не хотів заважати йому розвиватися", - розповів Невілл.
Стерлінг влітку був проданий у Челсі, а Жезус - в Арсенал.
Gary Neville:— ManCityzens (@ManCityzenscom) December 16, 2022
🗣 "I was told when City let Jesus & Sterling go – because I was quite surprised that City let both go at the same time – that Alvarez was the reason. Someone said that to me, that is quite close to City, that they didn’t want to block his path." pic.twitter.com/MTaxHqRNC5