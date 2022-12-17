Тухель може очолити збірну з Африки

Томас Тухель отримав несподіваний варант продовження кар'єри

Німецький тренер Томас Тухель є одним із кандидатів на посаду головного тренера національної команди Гани.

Про це повідомляє Ghana Soccernet.

Після вильоту з ЧС-2022 Отто Аддо, який керував ганцями, пішов у відставку. Наразі федерація футболу Гани активно шукає нового наставника.

Тухель – один із кандидатів. Останнім клубом, який тренував Томас, був Челсі. Після звільнення з лондонського клубу, ходили чутки про те, що Тухель може очолити Ліверпуль, збірну Німеччини або збірну Англії.