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Тухель може очолити збірну з Африки

Сьогодні 15:10 131 0
Томас Тухель отримав несподіваний варант продовження кар'єри
Тухель може очолити збірну з Африки
#Томас Тухель

Джерело - sport.ua.

Німецький тренер Томас Тухель є одним із кандидатів на посаду головного тренера національної команди Гани.

Про це повідомляє Ghana Soccernet.

Після вильоту з ЧС-2022 Отто Аддо, який керував ганцями, пішов у відставку. Наразі федерація футболу Гани активно шукає нового наставника.

Тухель – один із кандидатів. Останнім клубом, який тренував Томас, був Челсі. Після звільнення з лондонського клубу, ходили чутки про те, що Тухель може очолити Ліверпуль, збірну Німеччини або збірну Англії.

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