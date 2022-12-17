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Шевченко міг стати жертвою атаки безпілотника у Києві

Сьогодні 13:55 258 0
Андрій Шевченко прокоментував атаку Києва росіянами
Шевченко міг стати жертвою атаки безпілотника у Києві
#Андрій Шевченко

Джерело - skysports.com.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко був близьким до того, щоб стати жертвою потужного удару російського безпілотника в Києві наприкінці минулого місяця.

Про це розповів сам український фахівець 

"Я був дуже близько у той момент. Приблизно за 2 км від удару. Удару зазнав один з великих електрогенераторів – ми всі знаємо, росіяни намагаються вразити критично важливу інфраструктуру. Відчуття вибуху було дуже сильним.

Наскільки страшно було? Коли я переїжджаю до зони бойових дій, я знаю, що може статися. Це неймовірне почуття, коли приїжджаєш туди. Люди страждають, але вони дуже згуртовані. Ми знаємо, що ми повинні робити, ми знаємо, як вижити, ми знаємо, що ми маємо бути разом.

Коли в деяких місцях повертається електрика, ви дзвоните своїм друзям і запрошуєте їх у будинок, прийняти душ, поділитися їжею. Це те, що люди роблять, просто допомагають одне одному", – сказав Шевченко.

Раніше Шевченко назвав фаворита матчу Аргентина - Франція.

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