УПЛ назвала претендентів на звання гравця і тренера листопада-грудня

Голосування триватиме до 13:00 п’ятниці 23 грудня.

Джерело - УПЛ.

УПЛ назвала номінантів на нагороду найкращому гравцю та тренеру чемпіонату України за підсумками останніх двох місяців.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Серед футболістів на приз претендують: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Михайло Мудрик (Шахтар), Ігор Кирюханцев (Зоря), Олег Мозіль (Металіст 1925) та Віктор Циганков (Динамо).

У голосуванні за топ-наставника беруть участь: Олександр Кучер (СК Дніпро-1), Едмар (Металіст 1925), Ігор Йовічевіч (Шахтар), Младен Бартуловіч (Інгулець) та Юрій Вернидуб (Кривбас).

Проголосувати можна на сайті УПЛ.