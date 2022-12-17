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УПЛ назвала претендентів на звання гравця і тренера листопада-грудня

Сьогодні 12:37 116 0
Голосування триватиме до 13:00 п’ятниці 23 грудня.
УПЛ назвала претендентів на звання гравця і тренера листопада-грудня
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УПЛ.

УПЛ  назвала номінантів на нагороду найкращому гравцю та тренеру чемпіонату України за підсумками останніх двох місяців.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Серед футболістів на приз претендують: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Михайло Мудрик (Шахтар), Ігор Кирюханцев (Зоря), Олег Мозіль (Металіст 1925) та Віктор Циганков (Динамо).

У голосуванні за топ-наставника беруть участь: Олександр Кучер (СК Дніпро-1), Едмар (Металіст 1925), Ігор Йовічевіч (Шахтар), Младен Бартуловіч (Інгулець) та Юрій Вернидуб (Кривбас). 

Проголосувати можна на сайті УПЛ.

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