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Динамо готове продовжити співпрацю з Луческу

Сьогодні 12:10 141 0
Суркіс зустрінеться з Луческу
Динамо готове продовжити співпрацю з Луческу
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс наступного тижня зустрінеться з головним тренером киян Мірчі Луческу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Динамо готове продовжити співпрацю з румунським фахівцем. Контракт Луческу з клубом розрахований до літа 2024 року. Зарплата Луческу становить приблизно 1 мільйон євро на рік (без преміальних за вирішення конкретних завдань).

Головна тема розмови - кадрові рішення (список гравців на майбутні збори), бачення головним тренером розвитку команди та готовність будувати її з тим же ентузіазмом, що й улітку 2020-го.

Графік самих зборів уже затверджений - динамівці проведуть його у Туреччині з 20 січня по 20 лютого. Передбачено один інтервал для відпочинку в 2-3 дні: на цей період гравці матимуть право залишити табір команди.

Нагадаємо, Динамо шукає нападника.

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