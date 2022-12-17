Динамо готове продовжити співпрацю з Луческу

Суркіс зустрінеться з Луческу

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс наступного тижня зустрінеться з головним тренером киян Мірчі Луческу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Динамо готове продовжити співпрацю з румунським фахівцем. Контракт Луческу з клубом розрахований до літа 2024 року. Зарплата Луческу становить приблизно 1 мільйон євро на рік (без преміальних за вирішення конкретних завдань).

Головна тема розмови - кадрові рішення (список гравців на майбутні збори), бачення головним тренером розвитку команди та готовність будувати її з тим же ентузіазмом, що й улітку 2020-го.

Графік самих зборів уже затверджений - динамівці проведуть його у Туреччині з 20 січня по 20 лютого. Передбачено один інтервал для відпочинку в 2-3 дні: на цей період гравці матимуть право залишити табір команди.

Нагадаємо, Динамо шукає нападника.