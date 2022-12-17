Антонов: УПЛ і УАФ – імпотенти щодо вирішення питань єдиного телепулу

УПЛ та УАФ не зможуть створити єдиний телепул.

Про це розповів колишній генеральний директор Олімпіка Олексій Антонов.

"Я був у робочій групі, коли УПЛ займалася телепулом. Були дуже грамотні професіонали. Представники Шахтаря, Динамо, телевізійних компаній. Ми збиралися не на одну нараду, нас було 10–12 осіб. І все можна було б створити, і УПЛ була готова до цього.

Але оскільки в українському футболі діє принцип "лебідь, рак та щука", то вже в середині проєкту зрозуміли, що нічого не народиться. Динамо, Дніпро-1 працювали з "плюсами", і кожен мав свої пріоритети, створити ОТТ-платформу стало за підсумками нереальним.

У мене залишилося багато документів із тих часів щодо створення тв-платформи УПЛ. Боюся, вони не стануть у нагоді, і вже й не зростеться з телепулом. Навіть Setanta, коли зайшла в Україну, м'яко кажучи, залишилася в шоці від того, що відбувається, бо на сьогоднішній день і УПЛ, і УАФ – імпотенти щодо вирішення цих питань.

В УПЛ було дуже багато прагнень у цих питаннях. Особливо намагався Женя Дикий – він, напевно, єдина людина, яка хотіла розвитку та щось намагалася робити. Але стрибнути вище голови йому не дали", - розповів Антонов.