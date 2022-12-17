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Манчестер Юнайтед збирається підписати Грізманна

Сьогодні 11:11 153 0
Антуан Грізманн може змінити клуб
Манчестер Юнайтед збирається підписати Грізманна
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Атлетіко Мадрид, #Манчестер Юнайтед, #Антуан Грізманн

Джерело - ua-football.com.

Манчестер Юнайтед готовий повернутися до трансферу Антуана Грізманна.

Про це повідомляє mediafoot.net.

МЮ розглядав варіант підписати нападника минулого літа, коли ходили чутки про можливий відхід Кріштіану Роналду. Проте португалець залишився у клубі, тому питання щодо можливого переходу було зняте саме собою. Стабільна гра Грізманна на ЧС-2022 у Катарі може підняти цінник на гравця та збільшити кількість бажаючих його підписати.

Проте переконати Антуана залишити Атлетіко буде непросто. 31-річний футболіст зараз гравець основи свого клубу. Попри те, що мадридці показують цього сезону не найстабільніші результати, нападнику комфортно в Мадриді й він поки не розглядає питання щодо можливого відходу.

Нагадаємо, Грізманн став найкращим гравцем матчу з Марокко.

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