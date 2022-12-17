Манчестер Юнайтед збирається підписати Грізманна

Антуан Грізманн може змінити клуб

Манчестер Юнайтед готовий повернутися до трансферу Антуана Грізманна.

Про це повідомляє mediafoot.net.

МЮ розглядав варіант підписати нападника минулого літа, коли ходили чутки про можливий відхід Кріштіану Роналду. Проте португалець залишився у клубі, тому питання щодо можливого переходу було зняте саме собою. Стабільна гра Грізманна на ЧС-2022 у Катарі може підняти цінник на гравця та збільшити кількість бажаючих його підписати.

Проте переконати Антуана залишити Атлетіко буде непросто. 31-річний футболіст зараз гравець основи свого клубу. Попри те, що мадридці показують цього сезону не найстабільніші результати, нападнику комфортно в Мадриді й він поки не розглядає питання щодо можливого відходу.

Нагадаємо, Грізманн став найкращим гравцем матчу з Марокко.