Манчестер Юнайтед збирається підписати Грізманна

Джерело - ua-football.com.
Манчестер Юнайтед готовий повернутися до трансферу Антуана Грізманна.
Про це повідомляє mediafoot.net.
МЮ розглядав варіант підписати нападника минулого літа, коли ходили чутки про можливий відхід Кріштіану Роналду. Проте португалець залишився у клубі, тому питання щодо можливого переходу було зняте саме собою. Стабільна гра Грізманна на ЧС-2022 у Катарі може підняти цінник на гравця та збільшити кількість бажаючих його підписати.
Проте переконати Антуана залишити Атлетіко буде непросто. 31-річний футболіст зараз гравець основи свого клубу. Попри те, що мадридці показують цього сезону не найстабільніші результати, нападнику комфортно в Мадриді й він поки не розглядає питання щодо можливого відходу.
Нагадаємо, Грізманн став найкращим гравцем матчу з Марокко.