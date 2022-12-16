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Президент ПСЖ Аль-Хелайфі: Мессі дуже щасливий у клубі

Сьогодні 22:01 209 0
Президент ПСЖ Аль-Хелайфі: Мессі дуже щасливий у клубі
#Аль-Хелаїфі, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Хавбек ПСЖ Ліонель Мессі - щасливий у паризькому клубі.

Про це розповів президент французької команди Нассер Аль-Хелайфі.

"Тисячу разів підтверджую, що Мессі дуже щасливий у ПСЖ. Думаю, він хоче залишитися. Ми обговоримо це після чемпіонату світу", - сказав Аль-Хелайфі

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