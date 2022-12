Президент ПСЖ Аль-Хелайфі: Мессі дуже щасливий у клубі

Хавбек ПСЖ Ліонель Мессі - щасливий у паризькому клубі.

Про це розповів президент французької команди Нассер Аль-Хелайфі.

PSG president Al Khelaifi: “I confirm a thousand times that Leo Messi is very happy with PSG. I think he wants to stay”, tells @Rothensenflamme. 🚨🇦🇷 #PSG



“We will discuss after the World Cup”, he added. pic.twitter.com/fKeTpz0jDD