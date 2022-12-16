Президент ПСЖ Аль-Хелайфі: Мессі дуже щасливий у клубі

Джерело - Чемпіон.
Хавбек ПСЖ Ліонель Мессі - щасливий у паризькому клубі.
Про це розповів президент французької команди Нассер Аль-Хелайфі.
"Тисячу разів підтверджую, що Мессі дуже щасливий у ПСЖ. Думаю, він хоче залишитися. Ми обговоримо це після чемпіонату світу", - сказав Аль-Хелайфі
PSG president Al Khelaifi: “I confirm a thousand times that Leo Messi is very happy with PSG. I think he wants to stay”, tells @Rothensenflamme. 🚨🇦🇷 #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022
“We will discuss after the World Cup”, he added. pic.twitter.com/fKeTpz0jDD