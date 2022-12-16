Президент ПСЖ Аль-Хелайфі: Мессі дуже щасливий у клубі

Хавбек ПСЖ Ліонель Мессі - щасливий у паризькому клубі.

Про це розповів президент французької команди Нассер Аль-Хелайфі.

"Тисячу разів підтверджую, що Мессі дуже щасливий у ПСЖ. Думаю, він хоче залишитися. Ми обговоримо це після чемпіонату світу", - сказав Аль-Хелайфі