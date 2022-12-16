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Росія не зможе транслювати ОІ, ЧС та ЧЄ на федеральних каналах

Сьогодні 21:41 161 0
Невідомо, ким прийняте рішення про передачу всіх прав на показ ЧС-2022 матч тв
Росія не зможе транслювати ОІ, ЧС та ЧЄ на федеральних каналах

Джерело - Чемпіон.

Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія та Національна Медіа Група включені до списку санкцій ЄС.

Про це повідомляє Олександр Глущенко.

Тобто, трансляції Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи з футболу та інших міжнародних спортивних подій на першому каналі (акціонером якого є НМГ) та росії-1 у поточній політичній реальності не буде.

  Актуально: Кубок португальської ліги покажуть на російському ТБ

Невідомо достовірно, ким саме прийняте рішення про передачу всіх прав на показ ЧС-2022 матч тв, можливо, врятувало трансляції вирішальних матчів.

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