Баварія контактувала із Зоммером щодо трансферу

Контракт Зоммера з Боруссією закінчується влітку 2023 року

Джерело - Чемпіон.

Баварія зв'язувалася з гокліпером Боруссії Менхенгладбах Янном Зоммером щодо переходу.

Про це повідомляє Sky Sport.

Швейцарець - альтернативний варіант, якщо не вдасться домовитись з Монако щодо Нюбеля.

Контракт Зоммера з Боруссією закінчується влітку 2023 року.