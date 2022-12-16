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14.12.2022 23:32 1012
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Баварія контактувала із Зоммером щодо трансферу

Сьогодні 20:53 166 0
Контракт Зоммера з Боруссією закінчується влітку 2023 року
Баварія контактувала із Зоммером щодо трансферу
#Баварія, #Боруссія Менхенгладбах, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Зоммер, #зомме

Джерело - Чемпіон.

Баварія зв'язувалася з гокліпером Боруссії Менхенгладбах Янном Зоммером щодо переходу.

Про це повідомляє Sky Sport.

Швейцарець - альтернативний варіант, якщо не вдасться домовитись з Монако щодо Нюбеля.

Контракт Зоммера з Боруссією закінчується влітку 2023 року.

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