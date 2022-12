Баварія контактувала із Зоммером щодо трансферу

Баварія зв'язувалася з гокліпером Боруссії Менхенгладбах Янном Зоммером щодо переходу.

Про це повідомляє Sky Sport.

Швейцарець - альтернативний варіант, якщо не вдасться домовитись з Монако щодо Нюбеля.

Контракт Зоммера з Боруссією закінчується влітку 2023 року.

