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Калініна обіграла росіянку і вийшла у фінал турніру в Франції

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Калініна обіграла росіянку і вийшла у фінал турніру в Франції
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (47 WTA) перемогла росіянку Анну Блінкову і вийшла у фінал турніру у Ліможі, Франція.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Калініна двічі подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і реалізувала 6 з 13 брейкпойнтів.

Open BLS de Limoges - WTA 125
Лімож (Франція)
Призовий фонд $115,000
16 грудня, півфінал

Ангеліна Калініна (Україна) - Анна Блінкова (країна-терорист) 7:5, 6:4

У фіналі українка зіграє з переможницею матчу між італійкою Лючією Бронцетті та Кларою Таусон з Данії.

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