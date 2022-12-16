Калініна обіграла росіянку і вийшла у фінал турніру в Франції

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна (47 WTA) перемогла росіянку Анну Блінкову і вийшла у фінал турніру у Ліможі, Франція.
Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:4.
Калініна двічі подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і реалізувала 6 з 13 брейкпойнтів.
Open BLS de Limoges - WTA 125
Лімож (Франція)
Призовий фонд $115,000
16 грудня, півфінал
Ангеліна Калініна (Україна) - Анна Блінкова (країна-терорист) 7:5, 6:4
У фіналі українка зіграє з переможницею матчу між італійкою Лючією Бронцетті та Кларою Таусон з Данії.