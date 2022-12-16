Калініна обіграла росіянку і вийшла у фінал турніру в Франції

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (47 WTA) перемогла росіянку Анну Блінкову і вийшла у фінал турніру у Ліможі, Франція.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Калініна двічі подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і реалізувала 6 з 13 брейкпойнтів.

Open BLS de Limoges - WTA 125

Лімож (Франція)

Призовий фонд $115,000

16 грудня, півфінал

Ангеліна Калініна (Україна) - Анна Блінкова (країна-терорист) 7:5, 6:4

У фіналі українка зіграє з переможницею матчу між італійкою Лючією Бронцетті та Кларою Таусон з Данії.