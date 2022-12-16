ПСВ назвав ціну Гакпо

Коді Гакпо може змінити клуб

Манчестер Юнайтед - єдиний клуб, який веде перемовини з гравцем ПСВ Коді Гакпо.

Про це повідомляє Football Insider.

Англійський клуб намагається підписати 23-річного нідерландця в зимове трансферне вікно, проте на заваді може стати ціна на футболіста.

Якщо влітку нідерландський клуб відхилив пропозицію Юнайтед у 25 мільйонів фунтів стерлінгів, бо хотів 30, то після ЧС-2022 цінник на гравця виріс до 45.

Нагадаємо, Гакпо забив 3 голи у 5 матчах ЧС-2022.

Раніше повідомлялося, що Гакпо може перейти в Реал.