ПСВ назвав ціну Гакпо

Джерело - tribuna.com.
Манчестер Юнайтед - єдиний клуб, який веде перемовини з гравцем ПСВ Коді Гакпо.
Про це повідомляє Football Insider.
Англійський клуб намагається підписати 23-річного нідерландця в зимове трансферне вікно, проте на заваді може стати ціна на футболіста.
Якщо влітку нідерландський клуб відхилив пропозицію Юнайтед у 25 мільйонів фунтів стерлінгів, бо хотів 30, то після ЧС-2022 цінник на гравця виріс до 45.
Нагадаємо, Гакпо забив 3 голи у 5 матчах ЧС-2022.
Раніше повідомлялося, що Гакпо може перейти в Реал.