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Фелікс: Нехай ніхто не забуває, що Сантуш дав Португалії

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Жуан Фелікс прокоментував звільнення Фернанду Сантуша
Фелікс: Нехай ніхто не забуває, що Сантуш дав Португалії
Фото - gettyimages
#Жуан Фелікс, #Фернанду Сантуш

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Португалії Жуан Фелікс подякував Фернанду Сантушу за роботу з національно командою.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Дякую, Містере, за надану мені можливість неодноразово представляти мою країну! І насамперед нехай ніхто не забуває, що ви дали цій країні! Дякую вам", - написав Фелікс.

Фернанду Сантуш очолював збірну Португалії з вересня 2014 року. 68-річний фахівець привів свою команду до перемоги на Євро-2016, а на ЧС-2022 вилетів на стадії 1/4 фіналу від збірної Марокко (0:1).

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Публикация от João Félix (@joaofelix79)

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