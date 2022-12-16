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Мілан може підписати Мудрика

Сьогодні 08:55 321 0
Мудрик може змінити клуб
Мілан може підписати Мудрика
#Мілан, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - isport.uа.

Мілан може підписати вінгера Шахтаря Михайла Мудрика на заміну Рафаелю Леау, який може змінити клуб.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

"Мудрик - справді хороший гравець. Мілан хотів купити його минулого літа на випадок продажу Рафаеля Леау, але він був занадто дорогий для них.

Зараз Арсенал намагається забезпечити його трансфер, тому що знає, що має справу з дуже талановитим гравцем. Але чи вийде купити його в січні, я не знаю.

Безперечно, він (Арсенал) знаходиться у вигідному становищі, щоб купити його. Але Шахтар - жорсткий партнер з переговорів, і він, ймовірно, запросить за нього близько 35 мільйонів євро", - розповів Романо.

Раніше стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал.

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