Маркевич: Для відродження Дніпра треба віддавати усі борги

Мирон Маркевич прокоментував можливість єврокубкової дискваліфікації Дніпра-1

СК Дніпро-1 не має ніякого відношення до Дніпра.

Про це розповів ексголовний тренер Дніпра Мирон Маркевич у коментарі fanday.net.

"Як Дніпро-1 може мати зв'язок із Дніпром? Не знаю, як це може бути. Я не знаю всіх цих законів. Так для мене така команда, яка створена з нічого. Час покаже. Я знаю, що для відродження Дніпра треба віддавати усі борги. Те, що вони грають на тому стадіоні та базі (які належали Дніпру – ред.) – одна справа, але це зовсім інша команда.

Якщо буде доведено зв'язок, мені не потрібно нічого вимагати. Все давно вирішено. Дніпро заборгував не лише мені, а й 30 гравцям. Усі футболісти і я зокрема подали скарги, бо рік нам не платили гроші. Не знаю, наскільки там все правильно. Важко зараз щось говорити. Може, там все чисто. Якщо ні – тоді хай УЄФА розслідує. Побачимо, як усе розгортатиметься", - відзначив Маркевич.

Мирон Маркевич очолював Дніпро у 2014 – 2016 роках.

Нагадаємо, Дніпро-1 можуть дискваліфікувати з єврокубків.