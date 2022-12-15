Тренер збірної Марокко: Хочу, щоб Мбаппе виграв ЧС-2022

Валід Реграгі розповів про фінал ЧС-2022

Джерело - El Diario.

Аргентина та Франція мають рівні шанси на перемогу в фіналі ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі.

"Мбаппе - новий Пеле, він женеться за своїми цифрами. Я хотів би, щоб він виграв ЧС. Сподіваюся, на нього не буде надто великого тиску. Це буде збалансований фінал. Аргентина набула впевненості, у них є Мессі, який є найкращим. Франція добре захищається, погоджується грати без м’яча та має дуже швидких гравців. Думаю, шанси 50 на 50".

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"Франція може зробити історичний дубль. Вам потрібно лише подивитися, що вони зробили за останні 20 років, щоб зрозуміти, що вони найкращі у світі. Я теж цим пишаюся, адже народився у Франції і є плодом французької школи. Їх багато критикують, але їхні гравці найкращі у світі, як і національна збірна", - сказав Реграгі.

Нагадаємо, збірні Франції та Аргентини зіграють у фіналі ЧС-2022 18 грудня. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.