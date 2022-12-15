Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією

Джерело - Королівська федерація футболу Марокко.

Королівська федерація футболу Марокко подала скаргу на суддівство в матчі 1/2 фіналу ЧС-2022 проти Франції (0:2).

Про це повідомляє пресслужба КФФМ.

"КФФМ висловлює рішучий протест проти арбітражу матчу проти збірної Франції на чолі з Сесаром Артуро Рамосом. Водночас ми здивовані тим, що ВАР не відреагував на деякі епізоди".

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"КФФМ без вагань захищатиме права нашої команди, закликаючи до справедливості у вживанні необхідних заходів щодо арбітражної несправедливості, застосованої щодо національної збірної Марокко в її матчі проти збірної Франції у півфіналі ЧС-2022", - сказано в заяві КФФМ.

Нагадаємо, тренер Марокко пояснив поразку збірній Франції.