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Ребров: Ми передаємо не лише пікапи, а те, що потрібно зараз бійцям

Сьогодні 18:23 316 0
Сергій Ребров дав інтерв'ю своїй дружині Анні
Ребров: Ми передаємо не лише пікапи, а те, що потрібно зараз бійцям
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров продовжує співпрацю з Сергієм Стаховським, щоб допомогати українським військовим.

Про це він розповів у інтерв'ю своїй дружині Анні.

"До мене зверталися люди, питали про мій фонд. Я не маю жодного фонду. Я в контакті зі Стаховським, котрий постійно їздить на передову. Він знає, що потрібно нашим бійцям зараз. І ми передаємо за можливості. Це не просто пікапи, яких практично немає. Ми переважно беремо в Англії з правим кермом, тому що в Європі вже таких не залишилося, які потрібні там".

  Ребров: Якщо буде інтерес від збірної, я завжди радий працювати в Україні

"Звісно, це досить тривала процедура. Я навіть не рахував, скільки ми вже передали, 6-7, мабуть. Але ми передаємо не лише пікапи, а те, що потрібно зараз бійцям. Вдячний Сергію, який дуже багато робить для України. Дуже сильно допомагає і волонтерством, і сам їздить на передову", - сказав Ребров.

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