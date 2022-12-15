Ребров: Ми передаємо не лише пікапи, а те, що потрібно зараз бійцям

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров продовжує співпрацю з Сергієм Стаховським, щоб допомогати українським військовим.
Про це він розповів у інтерв'ю своїй дружині Анні.
"До мене зверталися люди, питали про мій фонд. Я не маю жодного фонду. Я в контакті зі Стаховським, котрий постійно їздить на передову. Він знає, що потрібно нашим бійцям зараз. І ми передаємо за можливості. Це не просто пікапи, яких практично немає. Ми переважно беремо в Англії з правим кермом, тому що в Європі вже таких не залишилося, які потрібні там".
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"Звісно, це досить тривала процедура. Я навіть не рахував, скільки ми вже передали, 6-7, мабуть. Але ми передаємо не лише пікапи, а те, що потрібно зараз бійцям. Вдячний Сергію, який дуже багато робить для України. Дуже сильно допомагає і волонтерством, і сам їздить на передову", - сказав Ребров.