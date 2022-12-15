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Зінченко та Степаненко отримали дипломи тренерів

Сьогодні 15:25 186 0
Зінченко та Степаненко отримали дипломи тренерів
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Тарас Степаненко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисники збірної України Тарас Степаненко та Олександр Зінченко разом з кількома ексфутболістами успішно завершили навчання для роботи тренером.

Разом з Зінченком та Степаненком дипломи тренера категорії B отримали такі екс-футболісти як Віталій Мандзюк, Олег Голодюк, Руслан Фомін, Максим Малишев, Віталій Гавриш та Олександр Акименко.

Загалом, курс у Ліцензійному центрі Української асоціації футболу завершили 28 осіб. Для того, щоб почати навчання на категорію B, необхідно перед цим отримати ліцензію категорії С.

Зазначається, що з дипломом категорії B можна працювати на посаді головного тренера команд Другої ліги або помічником наставника у Першій лізі України.

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