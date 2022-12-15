Моурінью не поєднуватиме роботу у Ромі та збірній Португалії

Моурінью може очолити збірну Португалії.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью по ходу поточного сезону не очолить збірну Португалії та не поєднуватиме дві роботи, як повідомлялося раніше.

Про це повідомляє Retesport з посиланням на Record.

Проти такої ідеї виступає клуб та сам фахівець. Втім, його призначення на посаду у національній команді не виключається – якщо місцевій федерації вдасться домовитися з римлянами, то він покине Серію А аж влітку.

Моурінью пропонуватимуть контракт до ЧС-2026. У випадку позитивних перемовин, весною з Португалією може тимчасово працювати Руй Жорже, коуч молодіжної збірної.

Однак деякі представники футбольної влади країни наполягають, що новий повноцінний тренер повинен розпочати роботу до старту кваліфікації на Євро-2024.

Нагадаємо, Роналду планує зіграти на Євро-2024.