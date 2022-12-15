Головне
Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 575
Аталанта продовжила контракт з Маліновським
Сьогодні 11:10 322
Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу
Сьогодні 09:10 264
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
Вчора 23:32 716
Франція - Марокко 2:0. Як це було
Вчора 22:54 11158 4
Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО
Вчора 21:24 1113
ЧС-2022. Франція – Марокко. Чи продовжиться африканська казка в Катарі?
Вчора 19:22 351
Середа став чемпіоном України зі стрибків у воду
Вчора 14:10 445
Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини
Вчора 13:40 687
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал
Вчора 11:40 2129
Прямі трансляції

Моурінью не поєднуватиме роботу у Ромі та збірній Португалії

Сьогодні 13:25 195 0
Моурінью може очолити збірну Португалії.
Моурінью не поєднуватиме роботу у Ромі та збірній Португалії
Фото - gettyimages
#Моурінью

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью по ходу поточного сезону не очолить збірну Португалії та не поєднуватиме дві роботи, як повідомлялося раніше.

Про це повідомляє Retesport з посиланням на Record.

Проти такої ідеї виступає клуб та сам фахівець. Втім, його призначення на посаду у національній команді не виключається – якщо місцевій федерації вдасться домовитися з римлянами, то він покине Серію А аж влітку.

Моурінью пропонуватимуть контракт до ЧС-2026. У випадку позитивних перемовин, весною з Португалією може тимчасово працювати Руй Жорже, коуч молодіжної збірної.

Однак деякі представники футбольної влади країни наполягають, що новий повноцінний тренер повинен розпочати роботу до старту кваліфікації на Євро-2024.

Нагадаємо, Роналду планує зіграти на Євро-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Франція - Марокко: стартові склади команд Франція - Марокко: стартові склади команд 1045
Визначився найкращий гравець матчу Франція - Марокко Визначився найкращий гравець матчу Франція - Марокко 1714
Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО 3918 1
Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО 1113
Франція - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Франція - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 1927
Франція - Марокко 2:0. Як це було Франція - Марокко 2:0. Як це було 11158 4
Рекомендуємо
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187894
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20978 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 48012
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20354
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23403 3
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 26134