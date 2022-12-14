Головне
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал
Сьогодні 11:40 1333
ЧС-2022. Франція – Марокко. Чи продовжиться африканська казка в Катарі?
Сьогодні 19:22 180
Франція - Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022
Сьогодні 17:11 1847
Середа став чемпіоном України зі стрибків у воду
Сьогодні 14:10 368
Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини
Сьогодні 13:40 457
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:08 2044
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:21 1469
Калініна знищила француженку на турнірі у Ліможі
Вчора 23:10 384
Збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 915 1
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було
Вчора 22:55 5140 2
Прямі трансляції

Ібрагімович: Ми ніколи не дізнаємося правду про Роналду та МЮ

Сьогодні 20:25 338 0
Швед прокоментував відхід Роналду з Манчестер Юнайтед
Ібрагімович: Ми ніколи не дізнаємося правду про Роналду та МЮ
#Златан Ібрагімович, #Манчестер Юнайтед, #Мілан, #Кріштіану Роналду

Джерело - The Sun.

Правда про відхід Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед залишиться таємницею.

Про це заявив нападник Мілана Златан Ібрагімович.

"Я думаю, що ми ніколи не дізнаємося правдиву історію про Роналду та Манчестер Юнайтед. Кріштіану каже те, що повинно захистити його. Те ж сам робить тренер. Потім про свою позицію говорить клуб – але не так, як я, щоб розповісти, як сталося насправді".

  Актуально: Роналду планує зіграти на Євро-2024

"Всі ми різні. Кожен уважно ставиться до свого іміджу. Для мене ідеальний імідж - це бути собою. Справжню історію ми ніколи не почуємо", - сказав Ібрагімович.

Раніше Роналду прокоментував невдачу на ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Франція - Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 Франція - Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022 1847
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2736
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 2044
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було 5140 2
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал 1333
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО 1469
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 54406 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94686 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20344
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32134 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124892
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 23210