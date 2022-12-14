Ібрагімович: Ми ніколи не дізнаємося правду про Роналду та МЮ

Правда про відхід Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед залишиться таємницею.

Про це заявив нападник Мілана Златан Ібрагімович.

"Я думаю, що ми ніколи не дізнаємося правдиву історію про Роналду та Манчестер Юнайтед. Кріштіану каже те, що повинно захистити його. Те ж сам робить тренер. Потім про свою позицію говорить клуб – але не так, як я, щоб розповісти, як сталося насправді".