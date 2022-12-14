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Далич: Мессі - найкращий гравець світу останні 15 років

Сьогодні 17:52 229 0
Далич: Мессі - найкращий гравець світу останні 15 років
#Ліонель Мессі

Джерело - TUDN.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі - найкращий гравець світу останні 15 років.

Про це заявив головний тренер збірної Хорватії Златко Далич після поразки в півфіналі ЧС-2022 (3:0).

"Я не думаю, що можна сказати щось нове про талант Мессі. Він є найкращим гравцем світу протягом останніх 15 років. У півфінальному матчі він був дуже небезпечним, його якість вирішила гру. Він грає на максимумі. Це той Мессі, якого ми очікували побачити", - сказав Далич.

Нагадаємо, збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022.

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