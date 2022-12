Боруссія Дортмунд визначилася з заміною на випадок відходу нападника Юссуфа Мукоко.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Якщо Челсі підпише Мукоко, то німецький клуб спробує оформити трансфер Вілфріда Заха з Крістал Пелес.

