Манчестер Юнайтед може орендувати Фелікса до кінця сезону

Джерело - ESPN.
Манчестер Юнайтед шукає гравців для посилення атаки у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє ESPN.
Англійський клуб зробить запит про можливість трансферу форварда Бенфіки Гонсалу Рамуша. Проте манкуніанці не впевнені, що португальця вдасться підписати у січні.
Також до списку гравців атаки, якими цікавиться МЮ, входять футболісти Атлетіко Жоау Фелікс та Альваро Мората, а також Коді Гакпо з ПСВ.
"Червоні дияволи" можуть спробувати орендувати Фелікса із зобов'язанням викупу після закінчення сезону.