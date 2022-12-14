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Манчестер Юнайтед може орендувати Фелікса до кінця сезону

Сьогодні 16:55 101 0
Манкуніанці шукають можливості підсилення атаки
Манчестер Юнайтед може орендувати Фелікса до кінця сезону

Джерело - ESPN.

Манчестер Юнайтед шукає гравців для посилення атаки у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє ESPN.

Англійський клуб зробить запит про можливість трансферу форварда Бенфіки Гонсалу Рамуша. Проте манкуніанці не впевнені, що португальця вдасться підписати у січні.

Також до списку гравців атаки, якими цікавиться МЮ, входять футболісти Атлетіко Жоау Фелікс та Альваро Мората, а також Коді Гакпо з ПСВ.

"Червоні дияволи" можуть спробувати орендувати Фелікса із зобов'язанням викупу після закінчення сезону.

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