Влахович готовий покинути Ювентус

Влахович може змінити клуб

Нападник Ювентуса Душан Влахович готовий покинути команду у 2023 році.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Відзначається, що це може трапитись навіть взимку, проте найбільш ймовірним є перехід у літнє трансферне вікно. Деякі європейські клуби підтримують зв’язок з агентом 22-річного футболіста, у тому числі Челсі.

Наразі жодних конкретних перемовин немає. Потенційні покупці хочуть поспостерігати за розвитком справ у Ювентусі, щоб отримати інформацію щодо можливої складності угоди.

У поточному сезоні Влахович відзначився 9 голами та 3 асистами у 19 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ювентус планує обміняти Влаховича на Фелікса.