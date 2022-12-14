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Влахович готовий покинути Ювентус

Сьогодні 10:25 265 0
Влахович може змінити клуб
Влахович готовий покинути Ювентус
Фото - gettyimages
#Влахович, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Нападник Ювентуса Душан Влахович готовий покинути команду у 2023 році.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Відзначається, що це може трапитись навіть взимку, проте найбільш ймовірним є перехід у літнє трансферне вікно. Деякі європейські клуби підтримують зв’язок з агентом 22-річного футболіста, у тому числі Челсі.

Наразі жодних конкретних перемовин немає. Потенційні покупці хочуть поспостерігати за розвитком справ у Ювентусі, щоб отримати інформацію щодо можливої складності угоди.

У поточному сезоні Влахович відзначився 9 голами та 3 асистами у 19 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ювентус планує обміняти Влаховича на Фелікса.

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