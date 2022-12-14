Влахович готовий покинути Ювентус

Джерело - tribuna.com.
Нападник Ювентуса Душан Влахович готовий покинути команду у 2023 році.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Відзначається, що це може трапитись навіть взимку, проте найбільш ймовірним є перехід у літнє трансферне вікно. Деякі європейські клуби підтримують зв’язок з агентом 22-річного футболіста, у тому числі Челсі.
Наразі жодних конкретних перемовин немає. Потенційні покупці хочуть поспостерігати за розвитком справ у Ювентусі, щоб отримати інформацію щодо можливої складності угоди.
У поточному сезоні Влахович відзначився 9 голами та 3 асистами у 19 матчах.
Раніше повідомлялося, що Ювентус планує обміняти Влаховича на Фелікса.