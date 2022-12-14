Головне
Збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 586 1
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 23:21 388
Калініна знищила француженку на турнірі у Ліможі
Вчора 23:10 238
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було
Вчора 22:55 4629 2
Збірна Аргентини шокувала Хорватію двома голами в першому таймі 1/2 фіналу ЧС-2022 - ВІДЕО
Вчора 22:03 692
Верховна Рада ввела санкції проти Тимощука та 55 російських спортсменів
Вчора 17:39 494
Волочай: Нашим коментаторам ще дуже далеко до англійських, американських і польських
Вчора 16:26 478
ТОП-клуби Європи відмовились від участі у клубному чемпіонаті світу
Вчора 14:40 644
Визначився склад збірної України на третій етап Кубка світу в Ансі
Вчора 10:50 463
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA
Вчора 08:40 2288
Прямі трансляції

Рішарлісон пропустить близько місяця через травму

Сьогодні 04:00 301 0
Рішарлісон пропустить близько місяця через травму

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Бразилії Рішарлісон пропустить перші матчі Тоттенгема після поновлення сезону.

Про це повідомляє  Evening Standart.

Рішарлісон пошкодив підколінне сухожилля під час розминки перед чвертьфінальною поразкою Бразилії від Хорватії в п'ятницю ввечері, але відіграв 84 хвилини, незважаючи на те, що під час матчу не виглядав повністю мобільним. Учора, 12 грудня, форвард повернувся до Тоттенгема. У найближчій офіційній грі шпори зіграють із Брентфордом у рамках англійської Прем'єр-ліги.

У 25 років Рішарлісон взяв участь у першому у своїй кар'єрі чемпіонаті світу та забив три з восьми голів збірної Бразилії на турнірі, ставши найкращим бомбардиром команди. Бразилія завершила ЧС поразкою у матчі 1/4 фіналу з Хорватією.

Коментарі ()
Популярне зараз
Верховна Рада ухвалила закон про медіа Верховна Рада ухвалила закон про медіа 1692
Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було Аргентина - Хорватія 3:0. Як це було 4629 2
Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику Дівчина дня: найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу знову засвітила принади в купальнику 2266
Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA Усика зобов'язали провести бій з регулярним чемпіоном WBA 2288
Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина - Хорватія - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 2622
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 6492
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 7223
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 47978
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 19879
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 39115
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 103096
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2147