Рішарлісон пропустить близько місяця через травму

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Бразилії Рішарлісон пропустить перші матчі Тоттенгема після поновлення сезону.

Про це повідомляє Evening Standart.

Рішарлісон пошкодив підколінне сухожилля під час розминки перед чвертьфінальною поразкою Бразилії від Хорватії в п'ятницю ввечері, але відіграв 84 хвилини, незважаючи на те, що під час матчу не виглядав повністю мобільним. Учора, 12 грудня, форвард повернувся до Тоттенгема. У найближчій офіційній грі шпори зіграють із Брентфордом у рамках англійської Прем'єр-ліги.

У 25 років Рішарлісон взяв участь у першому у своїй кар'єрі чемпіонаті світу та забив три з восьми голів збірної Бразилії на турнірі, ставши найкращим бомбардиром команди. Бразилія завершила ЧС поразкою у матчі 1/4 фіналу з Хорватією.