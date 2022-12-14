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Бізнесмен з рф продав Борнмут американцю

Сьогодні 06:00 146 0
Клуб отримав нового власника з адекватної країни
Бізнесмен з рф продав Борнмут американцю
#Борнмут

Джерело - football.ua.

Американська компанія Fidelity National Financial, власником якої є Вільям Фолі, тепер володіє 100 відсотками активів Борнмута.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Колишній власник Максим Дьомін - російсько-британський бізнесмен. За версією англійських ЗМІ, він отримав 120 мільйонів євро за клуб.

Вільям Фолі - засновник і власник клубу з Національної хокейної ліги Вегас. Фолі і його партнери налаштовані надати інвестиції, щоб підтримувати та розвивати досягнення Борнмута.

Функціонер купив будинок у тому районі, де розташований стадіон Борнмута, щоб частіше відвідувати поєдинки клубу в АПЛ.

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