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Іспанський суд виправдав Неймара у справі про шахрайство

Вчора 21:25 220 0
Іспанський суд виправдав Неймара у справі про шахрайство
#Неймар

Джерело - Чемпіон.

Іспанський суд виправдав бразильського форварда Неймара та інших обвинувачених у справі про шахрайство, яке було заведено у зв'язку з переходом футболіста із Сантоса до Барселони у 2013 році.

Про це повідомляє АР.

Позивачем виступала бразильська компанія DIS, яка звинуватила Неймара, його батька та колишніх президентів Сантоса та Барселони в тому, що вони навмисне приховали суму його трансферу, щоб не платити DIS гроші, які належать власнику частини прав на гравця.

У заяві суду йдеться, що не доведено факт того, що контракт був фальшивим і обвинувачені мали намір щодо DIS.

Спочатку компанія DIS вимагала для Неймара п'ятирічного тюремного ув'язнення, проте пізніше вдвічі скоротила покарання, що запитується.

Крім Неймара, виправдані його батько, мати, експрезидент Сантоса Оділіо Родрігес та колишні керівники Барселони Сандро Росель та Хосеп Бартомеу.

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